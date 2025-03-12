Войска Вооруженных сил (ВС) РФ демонстрируют хорошую динамику освобождения Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 12 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

Отвечая на вопрос о процессе освобождения российскими военными Суджи, пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле следят за всей информацией, которая идет от военных.

«Те данные, которые дают наши военные, свидетельствуют о том, что наши войска успешно продвигаются в Курской области. Освобождают те районы, которые находились под контролем боевиков. Динамика хорошая», — констатировал он.

Ранее в этот день были опубликованы кадры, на которых бойцы ВС РФ подняли российский флаг у администрации курского города Суджа. Здание расположено на центральной площади города.

До этого, 10 марта, сообщалось, что в операции по проходу в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) по трубопроводу в районе Суджи приняли участие бойцы сводного штурмового отряда РФ. Российские военные преодолели по трубе около 15 км.