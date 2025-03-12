Песков заявил об отсутствии планов насчет телефонного разговора Путина и Трампа

Договоренности по телефонному разговору между США и Россией отсутствуют. Об этом 12 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вы правильно понимаете», — ответил он на вопрос «Известий» о том, есть ли какие-либо планы по переговорам между американским президентом Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Песков также отметил, что на данный момент нет определенности относительно даты и места проведения переговоров между президентами двух стран.

11 марта Трамп заявил, что планирует провести разговор с Путиным на этой неделе. Он выразил надежду, что российский лидер согласится.

24 января президент России заявил, что их отношения с американским лидером являются доверительными и прагматичными. Путин также предположил, что, если бы у Трампа не «украли победу» на прошлых выборах, нынешнего кризиса на Украине могло не быть.