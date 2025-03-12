Доставку продовольствия на линию боевого сопротивления осуществляют с помощью дронов. Об этом 12 марта рассказал «Известиям» старший отряда FPV-дронов.

«Мы не можем доставить пешим или техническим путем продовольствие нашим солдатам <…>. В этом нам помогают дроны. Мы цепляем к ним продовольствие и отправляем к военнослужащим», — рассказал старший отряда FPV-дронов.

Если солдатам необходимы теплые вещи, грелки, окопные свечи, их также передают с помощью дронов.

Кроме того, военнослужащий рассказал, что на хуторе Никольский удалось спасти мирного жителя. Услышав крики о помощи, бойцы откопали его из-под земли.

Уточняется, что мужчина спрятался от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в погребе. Перед уходом они забросали его гранатами. Несмотря на это, ему удалось выжить.

По словам мужчины, 16 августа, когда на территорию населенного пункта вошли украинские боевики, мирных жителей было восемь. Спустя семь месяцев в живых остался только он.

12 марта бойцы российской армии рассказали о зверствах ВСУ в селе Черкасское Поречное. Украинцы использовали мирных жителей для предотвращения наступления российских военных.