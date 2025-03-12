ВС России с помощью дронов уничтожили бронетехнику ВСУ в Сумской области
Российские военнослужащие 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Кадры 12 марта есть в распоряжении «Известий».
На представленной записи видно, как операторы с помощью дронов уничтожат бронетехнику и автомобили противника.
Ранее в этот день Минобороны РФ показало кадры уничтожения опорного пункта украинской армии на южнодонецком направлении. Уточняется, что удар наносился расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон». Также в результате действий российской армии были поражены склады беспилотников, автомобильной и бронированной техники.