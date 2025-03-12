Мирный житель в ЛНР погиб в результате атаки украинского дрона

В Лисичанском округе Луганской Народной Республики (ЛНР) в результате атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель города Новодружеск. Об этом 12 марта сообщили в Telegram-канале администрации Лисичанска.

Атака произошла накануне вечером.

«Действия <украинских> формирований направлены в первую очередь против обычных жителей, <...> а не против солдат, которым они ничего не могут противопоставить», — говорится в сообщении.

Администрация Лисичанска передает соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее, 10 марта, в поселке Красная Яруга Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, в результате удара был ранен мужчина. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где ему оказывают необходимую помощь.