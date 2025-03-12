ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России освободили пять населенных пунктов на территории Курской области. Об этом 12 марта сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный», — сказано в заявлении ведомства.

В Минобороны добавили, что за сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 260 военнослужащих. Кроме того, были поражены в том числе танк, три боевые машины пехоты, три бронетранспортера, 10 боевых бронированных машин. Два украинских военнослужащих сдались в плен. Общие потери ВСУ за всё время боевых действий в Курской области превысили 66,8 тыс. боевиков.

В министерстве добавили, что операция по уничтожению ВСУ продолжается.

Накануне, 11 марта, в Минобороны рассказали об освобождении 12 населенных пунктов и более 100 кв. км территории в Курской области. Среди них: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда и Южный.

В тот же день ведомство опубликовало кадры уничтожения расчетами FPV-дронов испытательного центра беспилотных технологий «Рубикон» техники ВСУ в приграничном районе Курской области.