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Украина на переговорах с США согласилась на прекращение огня. Что пишут СМИ

Трамп: разговор с Путиным о прекращении огня на Украине состоится на этой неделе
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Фото: SAUL LOEB/Pool via REUTERS
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США и Украина провели переговоры в Саудовской Аравии. На них Киев согласился поддержать прекращение огня на 30 дней в конфликте с Россией. В обмен страна вновь будет получать американскую военную помощь и разведывательные данные. Что пишут СМИ о дальнейших перспективах договоренности — в дайджесте «Известий».

Reuters: США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня

По итогам переговоров США и Украины в Саудовской Аравии Киев заявил о готовности поддержать предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня с Россией. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран. После более чем восьмичасовых переговоров с украинскими официальными лицами в Джидде госсекретарь США Марко Рубио заявил, что теперь предложение передадут России.

Reuters

МИД России после состоявшихся во вторник переговоров между США и Украиной заявил лишь, что не исключает контактов с представителями США. Президент Украины Владимир Зеленский, находившийся в Саудовской Аравии, но не принимавший участия в переговорах, заявил, что прекращение огня является «позитивным предложением», которое охватывает линию фронта в конфликте, а не только боевые действия в воздухе и на море.

Рубио сказал, что план будет доставлен российским представителям по нескольким каналам. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц должен встретиться с представителями России в ближайшие дни, а специальный посланник Стив Уиткофф планирует посетить Москву на этой неделе, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

The New York Times: в коммюнике не содержится указаний о достижении прекращения огня

В совместном заявлении США и Украина признали, что условия любого прекращения огня будут зависеть от одобрения России. Не было никаких немедленных комментариев по поводу обсуждения прекращения огня со стороны Москвы, официальные лица которой не присутствовали на переговорах.

The New York Times

США ведут отдельные переговоры с Россией и Украиной. Не было никаких публичных указаний на то, что Россия примет безоговорочное прекращение огня на месяц. А президент России Владимир Путин дал понять, что он потребует уступок, например исключения членства Украины в НАТО, прежде чем согласится на какое-либо прекращение <военной операции>.

До начала переговоров Украина настаивала на том, чтобы любое прекращение огня включало гарантии безопасности, однако в заявлении, опубликованном во вторник, не было никаких указаний на то, что какие-либо гарантии будут предоставлены до вступления в силу какого-либо временного прекращения огня. Из совместного заявления неясно, распространяется ли прекращение огня на участок, занятый Украиной в Курской области.

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The Washington Post: соглашение о прекращении огня улучшит военное положение Украины

Соглашение, достигнутое в результате более чем восьмичасовой встречи, значительно улучшает военные позиции Украины и сокращает трансатлантический разрыв между США и Европой, который достиг нового минимума.

The Washington Post

Тот факт, что официальные лица США и Украины смогли договориться о совместном заявлении, не говоря уже о заявлении по существу, ознаменовал собой существенное улучшение отношений после ссоры между американским президентом Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете и резкого прекращения поддержки Киева со стороны Вашингтона.

После вступления в силу режим прекращения огня может быть продлен «по взаимному согласию сторон», говорится в совместном заявлении Украины и США. Также отмечается, что две страны договорились как можно скорее заключить «всеобъемлющее соглашение о разработке важнейших минеральных ресурсов Украины для расширения ее экономики и обеспечения долгосрочного процветания и безопасности Украины».

The Guardian: Россия может придерживаться предыдущих требований

После скандала в Овальном кабинете и явного отказа Белого дома от стратегии простого давления на Украину с целью согласиться на мирное соглашение произошел головокружительный поворот событий. Теперь впервые Россию просят взять на себя обязательство, хотя неясно, что последует, если она подпишет его.

The Guardian

Рубио заявил, что он надеется, что Россия примет мирное соглашение, «чтобы мы могли перейти ко второй фазе, которая представляет собой настоящие переговоры». Это может оставить много места для интерпретаций. Россия также настаивает на прекращении огня, хотя Кремль хотел, чтобы за этим последовали выборы на Украине, до каких-либо полноценных переговоров о территории и будущей безопасности Киева.

Пока вторичные переговоры между делегациями США и Украины не принесли плодов, динамика не поле боя, по-видимому, не благоприятствовала прекращению огня. Решение Украины начать атаку беспилотников на Россию была ясной демонстрацией того, что ее военный потенциал еще не был существенно подорван перерывом в поставках данных американской военной разведки. Это также была агрессивная попытка оказать давление на Москву, чтобы она согласилась на мир.

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Bloomberg: Трамп призвал Путина согласиться на прекращение огня

Трамп оказал давление на Россию, чтобы она приняла соглашение о прекращении огня, выработанное совместно с советниками Зеленского. Соглашение, достигнутое в Саудовской Аравии между представителями США и Украины о 30-дневном прекращении конфликта, теперь зависит от Владимира Путина, у которого может быть мало стимулов его соблюдать.

Bloomberg

«Надеюсь, президент Путин тоже согласится на это, и мы сможем запустить это шоу, — сказал Трамп журналистам в Белом доме во вторник [11 марта]. — Для танго нужны двое».

Трамп сказал, что американские чиновники поговорят со своими российскими коллегами 12 марта и что, возможно, он поговорит с Путиным до конца недели. Но Путин может выдвинуть свой набор условий, которые Украине и ее европейским союзникам будет трудно принять. Москва отвергла присутствие европейских войск на Украине, которые могли бы действовать в качестве миротворцев. Она также настаивает на сохранении территорий, на отказе Украины от стремления вступить в НАТО и на проведении Киевом президентских выборов.

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