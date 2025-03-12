Дело о халатности возбудили после нападения на школьников в Нижнем Новгороде
Уголовное дело о халатности возбуждено после нападения с ножом подростка на двоих учеников в школе Нижнего Новгорода. Об этом 12 марта сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области в Telegram-канале.
«Следователем следственного отдела по Сормовскому району города Нижнего Новгорода следственного управления СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — указано в заявлении.
По версии следствия, происшествие случилось из-за небрежного отношения к исполнению работниками школы своих обязанностей по обеспечению безопасности учеников.
В настоящее время устанавливаются все причины произошедшего.
Нападение на учащихся в школе Нижнего Новгорода произошло 11 марта. Нападавший задержан. По данным МВД, жизни обоих потерпевших ничего не угрожает. Прокуратура сообщила, что проведет проверку в учебном заведении и даст оценку, как в нем проводится профилактика правонарушений. По факту нападения уже было возбуждено уголовное дело.
Позднее охранник нижегородской школы сообщил, что у него не было при себе металлоискателя. По его словам, рамка при входе в образовательное учреждение также не работала.