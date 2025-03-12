Набиуллина заявила о развитии инфраструктуры для работы по финансовой грамотности

В регионах России развивается инфраструктура для работы по финансовой грамотности. Об этом 12 марта заявила глава Центрального Банка (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина на церемонии подведения итогов конкурса «Столица финансовой культуры» в Национальном центре «Россия».

В финал конкурса вышли 12 регионов России, а столицами финансовой культуры были признаны Нижегородская область и Красноярский край. По словам главы ЦБ, выбрать победителя конкурса оказалось чрезвычайно трудно, поскольку было много интересных идей и наработок по финансовому просвещению.

«Вот когда я просматривала презентацию, обсуждала с коллегами, я для себя сделала три вывода. Первый — это то, что в регионах уже есть хорошая инфраструктура для работы по финансовой грамотности. <...> Второе, связанное с первым, — это то, что многие проекты, я уверена, будут реализованы, даже если регион не получит статус столицы финансовой культуры. И третье, мы видим, что проекты очень разные и действительно отвечают потребностям людей. <...> Там есть квесты, есть фуникулеры финансовой грамотности», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что конкурсанты внесли большой вклад в финансовую культуру. И благодаря этому они помогут людям ориентироваться в сложном мире финансов и грамотно использовать его возможности.

4 марта стало известно, что департамент финансов Москвы пригласил жителей города на день финансовой грамотности. Бесплатные мероприятия пройдут 15 марта в Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ). В программе — просветительские мастер-классы, финансовый девичник, игры, кинолекторий, мини-спектакль и лекции.