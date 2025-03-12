В Авдеевке рассказали о восстановлении храма равноапостольной Марии Магдалины

В Авдеевке продолжают восстанавливать центральный храм равноапостольной Марии Магдалины, пострадавший во время боевых действий. Кадры есть в распоряжении «Известий».

В результате многомесячных бомбардировок и обстрелов в здании разрушены купола, выбиты окна и поврежден фасад, рассказал корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

На территорию храма были прилеты натовских снарядов. На данный момент рабочие установили главный купол и продолжают кровельные и фасадные работы.

«Храм за период с 2022 года получил значительные повреждения: и фасадная часть была нарушена, и остекление повреждено — сейчас новое поставили», — сообщил начальник участка «СТН Групп» Максим Грицаенко.

В планах завершить все ремонтные работы в мае 2025 года.

Ранее, 31 октября, в Авдеевке при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) получил повреждения храм святой Марии Магдалины. В храме были выбиты окна, а фасад сильно посечен осколками. Один из углов под колокольней был разбит. Повреждения получили и предметы на территории.