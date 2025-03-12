Правительство Франции не поддержало конфискацию замороженных активов РФ

Париж в настоящее время выступает против конфискации российских активов, но изучает такую возможность в будущем. Об этом 12 марта заявила официальный представитель правительства страны, министр-делегат Софи Прима.

«Пока что мы не поддерживаем», — сказала она в эфире радио Sud Radio.

По словам Примы, эта мера может иметь «системные эффекты» для французской и европейской экономики в целом, учитывая, что в европейских банках находятся активы многих других неевропейских государств.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил 2 марта об отсутствии единого мнения у участников саммита по украинскому конфликту в Лондоне в вопросе изъятия замороженных российских активов. По его словам, большинство лидеров стран высказали мнение, что это является хорошей идеей, но некоторые отнеслись к данному предложению с настороженностью, опасаясь «последствий для евро или банковской системы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 3 марта, что попытки изъятия замороженных активов России для передачи Украине будут иметь серьезные юридические последствия. Он обратил внимание, что в последнее время таких идей на Западе становится всё больше.