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Средняя цена квадратного метра в новостройках Москвы за год выросла почти на 8%

«Метриум»: цена кв. м новостроек массового сегмента выросла за год на 7,7%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Средневзвешенная цена кв. м на первичном рынке массового сегмента Москвы в феврале составила 343 090 рублей. За месяц она выросла на 1,3%, за год — на 7,7%. Об этом говорится из данных риелторской и консалтинговой компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 12 марта.

По информации аналитиков, в последний зимний месяц на рынке новостроек массового сегмента экспонировалось 19,1 тыс. лотов в проектах, где 17,5 тыс. — квартиры и 1,6 тыс. — апартаменты. Было заключено 2,8 тыс. договор долевого участия (+31,4% за месяц, +68,8% за год).

Доля сделок с привлечением ипотечного кредита в феврале составила 67%. Показатель вырос на 11 процентных пункта (п.п.) за месяц. Средняя ставка по рыночной ипотеке за месяц снизилась на 0,2 п.п., до 28,8%.

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«Рост спроса в феврале обусловлен в первую очередь снижением надбавок на семейную ипотеку. Можно сказать, что спрос на новостройки в Москве вырос благодаря оперативной реакции главы государства на жесткую политику банков. В ходе прямой линии в декабре президент назвал недопустимыми высокие комиссии кредитных организаций при оформлении семейной ипотеки. Практически все ведущие банки уже отказались от подобной практики», — сказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Эксперт также напомнил, что власти выделили новые лимиты на выдачу семейных займов. Максимальной популярностью они пользуются именно на рынке комфорт-класса, так как в этом сегменте больше возможностей приобрести просторную недвижимость, уложившись в субсидируемую сумму.

«Еще одна причина возросшей покупательской активности в феврале — высокие премии москвичей, особенно занимающих руководящие посты. Кроме того, многие застройщики, несмотря на завершение праздников, сохраняют привлекательные скидочные акции, что также стимулирует спрос», — заключил Сырцов.

Ранее, 5 февраля, сообщалось, что почти половина опрошенных россиян связывают свои планы в 2025 году с решением квартирного вопроса. Каждый восьмой (12%) планирует начать копить и откладывать деньги на покупку жилья, 10% респондентов планируют продать квартиру. Об этом говорится в результатах исследования компании Level Group.

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