Лицей в Екатеринбурге перешел на онлайн-обучение после вспышки гастроэнтерита
Специализированный учебно-научный центр Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, из общежития которого после вспышки гастроэнтерита госпитализировали 28 человек, перешел на онлайн-обучение. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба вуза в Telegram.
«Занятия в лицее будут проводиться дистанционно вплоть до каникул, которые запланированы на 19–30 марта», — говорится в сообщении.
Пресс-служба также уточнила, что службы университета вместе с врачами-инфекционистами и сотрудниками областного главка Роспотребнадзора уточняют информацию о количестве отравлений и причинах заболевания в общежитии вузовского лицея.
О массовом отравлении в общежитии Екатеринбурга сообщалось ранее в этот день. На месте работали пять бригад скорой помощи, а также врач-инфекционист территориального центра медицины катастроф. В минздраве региона сообщили, что число госпитализированных выросло до 28 человек, за медпомощью обратился 31 человек.