Фон дер Ляйен назвала ответные меры на пошлины США соразмерными

Ответные контрмеры Европейской комиссии (ЕК) на пошлины США являются «сильными, но соразмерными». Об этом 12 марта заявила председатель ЕК Урсула Фон дер Ляйен.

«Контрмеры, которые мы принимаем сегодня, сильны, но соразмерны, поскольку Соединенные Штаты ввели пошлины на сумму $28 млрд», — сказала Фон дер Ляйен.

По ее словам, в ответ ЕК принимает меры на сумму €26 млрд, поскольку это соответствует экономическому масштабу пошлин США. Она добавила, что контрмеры будут введены 1 апреля и полностью вступят в силу с 13 апреля 2025 года.

Председатель ЕК уточнила, что у обеих сторон нет интересов нагружать экономику своих стран «такими пошлинами», поэтому они всегда будут открыты для переговоров с США по этому вопросу.

В этот же день Еврокомиссия объявила об ответных мерах на пошлины США, которые вступят в силу в середине апреля. Отмечалось, что пошлины будут вводиться на промышленную продукцию, которая включает в себя изделия из стали, алюминия, бытовую технику и хозяйственные инструменты. Также коснется это и сельскохозяйственных товаров.

26 февраля президент США Дональд Трамп сообщил о том, что США введут таможенные пошлины в размере 25% в отношении Евросоюза не только на автомобили, но и на «всё остальное». По мнению президента, ЕС не принимает американские автомобили, а также давит на Штаты.