Операторы БПЛА Росгвардии поразили технику ВСУ в Курской области

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Росгвардии поразили технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе боевой работы уничтожены зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» и несколько самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» ВСУ», — подчеркнули в сообщении.

Технику, оснащенную так называемыми мангалами, ликвидируют в два этапа. В Росгвардии подчеркнули, что первый удар БПЛА повреждает противодронную защиту, выводя при этом ее из строя. Затем уничтожается сама техника.

Ранее, 10 марта, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении огневых точек ВСУ в приграничном районе Курской области. Их ликвидировали экипажи ударных вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М.