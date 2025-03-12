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В Перми двоих жителей Египта приговорили к колонии за разбойное нападение

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Фото: t.me/mvd_59
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В Перми двоих жителей Египта признали виновными в совершении разбойного нападения и приговорили к трем и четырем годам колонии общего режима. Об этом 12 марта сообщило Главное управление (ГУ) МВД России по Пермскому краю.

Установлено, что злоумышленники напали на мужчину с целью завладеть его рюкзаком, в котором находились ноутбук и другая техника. Пострадавший получил несколько ударов по голове и телу бутылкой и обратился в полицию.

«Спустя несколько часов после совершения преступления сотрудники уголовного розыска отдела полиции Свердловского района установили личности фигурантов и задержали их. Ими оказались студенты одного из пермских вузов 2001 и 2002 годов рождения», — указано в Telegram-канале ведомства.

Согласно информации ГУ МВД, налетчики прибыли в Россию для получения высшего образования. Они пояснили, что во время нападения находились в состоянии алкогольного опьянения.

Суд назначил злоумышленникам наказание в виде трех и четырех лет колонии общего режима, а также штраф.

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