Сотрудники ФСБ задержали жителя Нижнего Новгорода по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ в Нижнем Новгороде задержали мужчину, переводившего криптовалюту на счета украинских террористов. Об этом в среду, 12 марта, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Установлено, что задержанный по своему усмотрению установил и поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб и участниками террористической организации, запрещенной в РФ, с целью оказать финансовую помощь украинским вооруженным формированиям.

«Фигурант осуществлял денежные переводы в криптовалюте на счета террористической организации», — уточнили в ведомстве.

Следственным отделом УФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Днем ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Белгородской области, который планировал совершить теракт в городе Валуйки и отравить военнослужащих. Также он осуществлял сбор и передачу данных о местах дислокации и передвижениях военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ в приграничной зоне региона для атаки по ним.