СМИ узнали о возбуждении дела о незаконной миграции после взрыва в ЖК «Алые паруса»
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- СМИ узнали о возбуждении дела о незаконной миграции после взрыва в ЖК «Алые паруса»
В Москве в ходе расследования взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции. Об этом 12 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
«Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции», — указано в сообщении.
По предварительной информации, мужчина, который подозревается в совершении преступления, незаконно мог купить разрешительные документы на проживание на территории России.
Взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве произошел 3 февраля. В результате погибли два человека, в их числе президент Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) Армен Саркисян. В МВД также сообщили о нескольких пострадавших. По данным источника «Известий», у двух потерпевших открытые переломы голени, еще у одного — осколочные ранения головы.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ст. 105 УК РФ). 5 февраля в правоохранительных органах сообщили, что личность предполагаемого пособника установлена, он объявлен в федеральный розыск.