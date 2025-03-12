В Туве двухлетний ребенок погиб после несчастного случая с кипятком
В Республике Тува двухлетняя девочка погибла после несчастного случая с кипятком. Об этом 11 марта сообщило республиканское СУ СК России.
«10 марта 2025 года в правоохранительные органы города Кызыла поступило сообщение о смерти в реанимационном отделении республиканской больницы двухлетней девочки», — указано в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что 7 марта в частном доме под присмотром пенсионерки находились дети двух и трех лет. После того как она вышла из дома, дети опрокинули на себя электроплиту и стоявшую на ней кастрюлю с супом.
В результате двухлетнюю девочку госпитализировали с термическими ожогами. Она умерла. Второму же ребенку оказали необходимую медицинскую помощь. Его здоровью ничего не угрожает.
29 ноября 2024 года источник «Известий» сообщил, что во Владивостоке умерла 69-летняя женщина, в середине ноября упавшая в кипяток во дворе дома. По словам собеседника, у женщины были ожоги туловища, рук и ног — всего 50% тела.