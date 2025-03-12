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Захарова назвала события в Румынии карикатурой на демократию

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Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
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Происходящие в Румынии политические события — карикатура на демократию, что признает в том числе американская сторона. Об этом 12 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Когда еще с американскими информационщиками общалась, даже американцы, понимая всю свою ответственность, не свою личную, но своих режимов, за то, что творится на пространстве Румынии, которое находится под зонтиком североатлантического влияния, даже они уже смеются в голос, потому что страну превратили просто я даже не знаю во что», — поделилась она в эфире радио Sputnik.

Дипломат также заявила, что ход выборов в Румынии в действительности не совпадает с правовыми нормами страны.

«Это же карикатура просто демократии», — заключила она.

Что происходит вокруг выборов в Румынии. Ответы на главные вопросы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Румынии 9 марта отказала в регистрации оппозиционному политику Кэлину Джорджеску, решив, что поданные им документы не соответствуют требованиям закона. Это решение вызвало протесты в Бухаресте, которые переросли в столкновения с полицией.

Позднее, 11 марта, Конституционный суд Румынии оставил в силе решение ЦИК, отклонившей регистрацию Джорджеску на президентские выборы. Сам оппозиционер назвал этот шаг ударом по демократии.

Президентские выборы в Румынии состоятся 4 мая.

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