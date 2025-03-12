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Пленный боевик ВСУ рассказал об обмане с эвакуацией со стороны военного командования

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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Украинское военное командование обманывает солдат, говоря об эвакуации. Об этом 12 марта заявил пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Павлюк.

По его словам, его и сослуживцев заставляли работать на старой технике, вооружения НАТО они так и не увидели. Кроме того, в подразделении Павлюка были десантники в основном старше 50 лет.

«У нас был приказ — если подбивают машину, никто не останавливается, остальные едут дальше. А мы решили эвакуироваться с машины, машина начала гореть. У нас был старший — позывной Смайлик. Мы двое раненых лежали, он говорит, что садится в первую машину, а за нами придет вторая машина, заберет и эвакуирует. Так мы и не дождались», — рассказал военнопленный.

Боевик просидел в ожидании эвакуации три дня в канаве. Он встретил российских солдат, когда вышел на поиски воды, и сдался. В плену с ним обращались хорошо, оказали медпомощь и накормили.

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Накануне пленный военнослужащий ВСУ Александр Хухрянский рассказал, что военное командование не проводит даже первоначальной подготовки, не говоря уже о медицинской, огневой и тактической. Он также добавил, что руководства в его подразделении не было, они все в отпуске были.

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