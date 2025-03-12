Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на юге Киргизии

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на территории южной Ошской области Киргизии. Об этом в среду, 12 марта, сообщили на сайте Института сейсмологии Национальной академии наук республики.

«Интенсивность в очаге — около 5. Глубина — 26 км. Ощутимость на территории КР — ощущалось», — уточнили ученые.

Подземные толчки зарегистрированы в 03:11 (00:11 мск) в районе населенных пунктов Шарк и Кызыл-Кыштак. По предварительным данным, в результате сейсмособытия никто не пострадал.

Ранее в этот день сообщалось, что землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Ташкентской области Узбекистана. Эпицентр залегал на глубине 10 км. О возможных пострадавших и разрушениях не сообщалось.