Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в столичной области Узбекистана

Землетрясение магнитудой 3,6 было зафиксировано в Ташкентском районе Ташкентской области Узбекистана. Об этом 12 марта сообщили в Telegram-канале центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС республики.

«Землетрясение зафиксировали 12 марта в 06:16 (4:16 мск). Эпицентр располагался в Ташкентском районе одноименной области. Магнитуда — 3,6. Глубина — 10 км», — говорится в сообщении.

По данным сейсмологов, самые сильные подземные толчки произошли в Ташкентском (3 балла, 6 км), Алмазарском (3 балла, 10 км) и Шайхантахурском (2-3 балла, 15 км) районах. О возможных пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Накануне землетрясение магнитудой 5,0 произошло рядом с западным побережьем главного острова Королевства Тонга Тонгатапу. Сейсмособытие произошло на расстоянии 300 км от столицы королевства, города Нукуалофа, его очаг залегал на глубине 414 км.