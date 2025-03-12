СМИ сообщили об освобождении 155 заложников поезда в Пакистане

В Пакистане силы безопасности освободили 155 заложников, захваченных вооруженными боевиками в поезде. Об этом 12 марта сообщает телеканал Geo TV.

«Силы безопасности успешно освободили 155 заложников и ликвидировали 27 террористов, захвативших экспресс Jaffar в районе Болан в Белуджистане», — указано в материале.

Также сообщается, что 17 освобожденных заложников доставлены в больницу для оказания срочной медицинской помощи.

Кроме того, источники в службе безопасности заявили, что операция по спасению заложников продолжается. По их данным, террористы использовали пассажиров поезда в качестве живого щита. Они добавили, что из-за наличия заложников спасательная операция проходит с особой осторожностью.

Газета Daily Mail 11 марта сообщила о нападении вооруженных боевиков на поезд в пакистанской провинции Белуджистан. Они взяли в заложники более 450 пассажиров, а также ранили машиниста. Позднее стало известно, что силы службы безопасности спасли 80 заложников, среди которых — 26 женщин и 11 детей.