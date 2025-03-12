Глава МИД России подчеркнул важность пересечения позиций РФ и США

Национальные интересы России и США никогда не будут полностью совпадать, но если они где-то пересекаются, то это нужно использовать во благо обоих государств. Об этом 12 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

«Я не знаю двух человек, чьи взгляды совпадали бы на 100%. То же самое касается и отношений между государствами», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД России отметил, что на встрече в Эр-Рияде представители американской стороны заявили о том, что основой американской внешней политики при администрации президента США Дональда Трампа является защита национальных интересов. При этом, как уточнил Лавров, Вашингтон уважает и интересы других стран.

«Вместе с тем американцы понимают, что у других стран также есть свои национальные интересы. И с этими государствами, которые имеют собственные национальные интересы и не хотят идти на поводу у других, они готовы к серьезным переговорам», — пояснил министр.

По его словам, РФ полностью разделяет такую позицию, а российский лидер Владимир Путин придерживается ее с момента своего вступления в должность главы государства.

«У президента России Путина именно такой подход к реализации нашей внешней политики. С того самого момента, когда он стал президентом, в своих контактах неизменно подчеркивает, что мы никому ничего не навязываем и стремимся найти баланс интересов», — подытожил Лавров.

Первые переговоры между делегациями России и США состоялись в одном из дворцов королевской семьи в Эр-Рияде 18 февраля. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что после этого отношения двух стран вошли в уникальный период развития. В Белом доме, в свою очередь, назвали позицию России на переговорах разумной. Позже, 27 февраля, также прошла встреча делегаций в Стамбуле. Она продлилась более шести часов и была посвящена работе дипмиссий двух государств в Вашингтоне и Москве.