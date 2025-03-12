Politico сообщило об отстранении Келлога от переговоров по Украине
Специального посланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога отстранили от переговоров, касающихся урегулирования украинского конфликта. Об этом 11 марта сообщила газета Politico со ссылкой на чиновников из американской администрации.
Уточняется, что на данный момент наиболее активно в переговорах участвуют госсекретарь США Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и представитель американского лидера на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.
«В качестве примера можно привести текущие переговоры между американцами и украинцами в Саудовской Аравии: почему специальный представитель Трампа по Украине не участвует в переговорах с Украиной?» — говорится в публикации газеты.
Кроме того, в материале уточняется, что на данный момент Келлог находится под надзором администрации американского лидера, его роль в команде Трампа не ясна.
10 марта корреспондент Bloomberg Анна Мария Хордерн сообщила о возможном визите Уиткоффа в российскую столицу. Она рассказала, что спецпредставитель Трампа планирует посетить Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.