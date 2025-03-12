Лавров заявил о поддержке инициативы Трампа по ядерному диалогу

Россия поддерживает инициативу американского президента Дональда Трампа по организации встречи США, Китая и РФ для обсуждения вопросов безопасности, стратегической стабильности и ядерного оружия. Об этом 12 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

«Дональд Трамп уже заявлял о желании организовать встречу трех стран — США, Китая и России, чтобы обсудить ядерное оружие и вопросы безопасности. Мы открыты для любого формата, основанного на взаимном уважении, равенстве и отказе от предопределенных решений. Если нашим китайским друзьям это интересно — решение за ними. Но это не отменяет важности российско-американского диалога по стратегической стабильности», — отметил Лавров.

По словам главы МИД России, российский лидер Владимир Путин подчеркивал важность такого диалога в связи с тем, что через год истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Лавров добавил, что подход администрации Трампа по этому вопросу отличается от действий бывшего президента США Джо Байдена.

«Это подход, разительно контрастирующий с предыдущим, которого придерживалась администрация Джо Байдена. Они говорили, мол, давайте возобновим выполнение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Вот только разрешите нам посетить некоторые из ваших ядерных объектов. Мы им в ответ: «Вы нас объявили врагами, заявили о желании нанести стратегическое поражение России». Они ответили, что это так, но, дескать, это не исключает проведения тактических и технических визитов», — пояснил министр.

Как уточнил Лавров, Трамп, в свою очередь, указывает на необходимость превращать совпадающие интересы стран «во что-то практичное и полезное», невзирая на разногласия.

7 марта американский лидер сообщил о намерении начать диалог с Москвой и Пекином по ядерному разоружению. В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил необходимость диалога между Россией и США по контролю над вооружениями. По его словам, это важно не только с точки зрения интересов двух стран, но и с точки зрения международной безопасности.