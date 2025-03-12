В Белом доме оценили переговоры с представителями Украины

Президент США Дональд Трамп поставил на место украинского лидера Владимира Зеленского и объяснил ему, что Вашингтон серьезно настроен на долгосрочное мирное соглашение по Украине. Об этом 11 марта заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.

«Он [Трамп] главный переговорщик, и он поставил Зеленского на место, и сказал ему, что американцы серьезно настроены на долгосрочное мирное соглашение. И мы очень, очень довольны сделкой, которую заключили сегодня с украинцами. И мы надеемся, что она продлится долго. Это цель президента Трампа», — сказала она.

По ее словам, в Белом доме очень довольны тем, как прошли переговоры между делегациями США и Украины в городе Джидда в Саудовской Аравии.

Трамп больше не желает тратить миллиарды долларов на оказание военной и другой помощи Украине. Он также указал, что за время конфликта США потратили $350 млрд на помощь Киеву. Кроме того, Трамп отметил, что он не допустил бы этого конфликта, если бы был президентом США в предыдущие четыре года. Он также выразил надежду на полное прекращение огня на Украине в ближайшие дни.