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Российский военный рассказал о зверствах ВСУ в Черкасском Поречном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев
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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) мучили мирных жителей в селе Черкасское Поречное и использовали их для того, чтобы предотвратить наступление российских военнослужащих. Об этом 12 марта рассказали «Известиям» бойцы российской армии.

«Истощенные, голодные, холодные. И напрямую говорили: они (украинские боевики. — Ред.) нас просто не выпускали. <...> То есть [боевики ВСУ] знали, что здесь есть гражданские. И просто если бы кто-то из наших попытался их эвакуировать, забрать, то убили бы», — рассказал штурмовик спецназа «Ахмат» с позывным Арчи.

Кроме того, боевики использовали жилые строения для того, чтобы оборудовать там свои боевые точки и опорные пункты. При отступлении они разрушали их и забирали всё имущество.

«Вот так сейчас выглядят дома в Черкасском Поречном изнутри. Как видно, всё пробито осколками от снарядов, всё прострелено. Каждое это здание было огневой точкой ВСУ», — отметил корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Также он уточнил, что ВСУ использовали церкви и школы поселка, а также держали в них мирных жителей. Храм в населенном пункте они разрушили и разграбили.

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Накануне местные жители освобожденного населенного пункта Черкасское Поречное рассказали о том, как выживали от постоянных атак ВСУ. По словам жителей, их осталось всего шестеро, а остальные погибли в результате ударов дронов ВСУ с тепловыми датчиками.

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