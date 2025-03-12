Реклама
Прямой эфир
Общество
После удара ВСУ по заводу в Курской области возбуждено уголовное дело о теракте
Армия
Средства ПВО сбили 21 беспилотник ВСУ над четырьмя регионами РФ и Черным морем
Мир
Кандидат в президенты Румынии заявила о конце демократии в стране
Мир
Рубио рассказал об обсуждении территориальных уступок с Киевом
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Днепроэнергия и Новомарково в ДНР
Политика
Песков призвал не забегать вперед по теме перемирия на Украине
Общество
В Москве обновлен суточный рекорд тепла 23-летней давности
Мир
Прокуратура БиГ постановила задержать президента Республики Сербской Додика
Экономика
ЦБ направил правительству предложения по регулированию инвестиций в криптовалюты
Армия
ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Курской области
Мир
Еврокомиссия анонсировала пакет контрмер в отношении американских товаров
Мир
Нарышкин обсудил с главой ЦРУ Рэтклиффом вопросы взаимодействия спецслужб
Мир
СК возбудил уголовное дело о теракте по факту преступлений ВФУ в Черкасском Поречном
Мир
Суд в Грузии приговорил Саакашвили к девяти годам заключения по делу о растрате
Мир
Лавров указал на недоверие России обещаниям Запада
Спорт
Овечкин обошел обладателя Кубка Стэнли Гилмора и занял 28-е место по играм в НХЛ
Мир
В США указали на подрывную деятельность ЦРУ

Лавров указал на подрывающие безопасность стран АСЕАН действия НАТО

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

НАТО своими действиями подрывает безопасность стран АСЕАН. Об этом 12 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

«В совместных учениях с Южной Кореей уже задействуются и обсуждаются ядерные элементы. Насколько мне известно, альянс планирует открыть представительство в Токио или на каком-то из японских островов. Пытаются «вытащить» некоторые страны из АСЕАН и включить их в «закрытые клубы» с ограниченным членством», — уточнил Лавров.

Он подчеркнул, что все эти действия нарушают принцип «консенсуса», в течение десятилетий лежащий в основе деятельности АСЕАН и обеспечивающий безопасность членов организации.

«Концепция безопасности разрабатывалась АСЕАН в течение многих десятилетий и включала в себя всех на равноправной основе, в том числе стран-соседей: Китай, США, Индию, Россию, Японию, Австралию, Новую Зеландию, Южную Корею. АСЕАН основана на консенсусе, однако сейчас этот принцип существенно подорван», — пояснил министр.

Лавров также отметил, что НАТО раньше был оборонительным альянсом, который занимался исключительно защитой территорий государств-членов. Однако, по его словам, все изменилось после саммита в Мадриде в 2022 году.

«В 2022 году на саммите в Мадриде тогдашний генеральный секретарь [НАТО Йенс] Столтенберг сказал, что им нужно быть более активными в Индо-Тихоокеанском регионе. <…> Он добавил, что теперь угрозы альянсу исходят из Южно-Китайского моря и Тайваньского пролива», — добавил глава МИД России.

«НАТО разрушило безопасность в Европе и теперь берется за АТР»
Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко — об опасных планах альянса в Азии, заключении мирного соглашения с Японией и поставках урана в Южную Корею

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе прошедших в Пекине 28 февраля переговоров отметили недопустимость распространения сферы влияния НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и важность сохранения асеаноцентричной архитектуры безопасности в регионе. 7 февраля замглавы МИД России Андрей Руденко также подчеркнул, что США и их союзники «натофицируют» АТР. По его словам, региональное пространство накачивается ударными вооружениями, что напрямую подрывает складывавшуюся в Азии десятилетиями систему многосторонних отношений.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025