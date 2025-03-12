Лавров указал на подрывающие безопасность стран АСЕАН действия НАТО

НАТО своими действиями подрывает безопасность стран АСЕАН. Об этом 12 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

«В совместных учениях с Южной Кореей уже задействуются и обсуждаются ядерные элементы. Насколько мне известно, альянс планирует открыть представительство в Токио или на каком-то из японских островов. Пытаются «вытащить» некоторые страны из АСЕАН и включить их в «закрытые клубы» с ограниченным членством», — уточнил Лавров.

Он подчеркнул, что все эти действия нарушают принцип «консенсуса», в течение десятилетий лежащий в основе деятельности АСЕАН и обеспечивающий безопасность членов организации.

«Концепция безопасности разрабатывалась АСЕАН в течение многих десятилетий и включала в себя всех на равноправной основе, в том числе стран-соседей: Китай, США, Индию, Россию, Японию, Австралию, Новую Зеландию, Южную Корею. АСЕАН основана на консенсусе, однако сейчас этот принцип существенно подорван», — пояснил министр.

Лавров также отметил, что НАТО раньше был оборонительным альянсом, который занимался исключительно защитой территорий государств-членов. Однако, по его словам, все изменилось после саммита в Мадриде в 2022 году.

«В 2022 году на саммите в Мадриде тогдашний генеральный секретарь [НАТО Йенс] Столтенберг сказал, что им нужно быть более активными в Индо-Тихоокеанском регионе. <…> Он добавил, что теперь угрозы альянсу исходят из Южно-Китайского моря и Тайваньского пролива», — добавил глава МИД России.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе прошедших в Пекине 28 февраля переговоров отметили недопустимость распространения сферы влияния НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и важность сохранения асеаноцентричной архитектуры безопасности в регионе. 7 февраля замглавы МИД России Андрей Руденко также подчеркнул, что США и их союзники «натофицируют» АТР. По его словам, региональное пространство накачивается ударными вооружениями, что напрямую подрывает складывавшуюся в Азии десятилетиями систему многосторонних отношений.