Министерство образования США объявило о сокращении почти 50% сотрудников

В министерстве образования США ожидается сокращение почти 50% сотрудников. Соответствующий документ 11 марта опубликован на сайте американского ведомства.

«Сегодня министерство образования инициировало сокращение численности персонала (RIF), которое затронет почти 50% сотрудников», — говорится в сообщении.

В тексте документа также уточняется, что попавшие под сокращение сотрудники департамента с 21 марта будут отправлены в административный отпуск. Министерство образования США продолжит реализацию всех установленных законом программ, включая студенческие ссуды, гранты Пелла, финансирование студентов с особыми потребностями и конкурсное предоставление грантов.

«Сегодняшнее сокращение численности персонала отражает приверженность министерства образования эффективности, подотчетности и обеспечению того, чтобы ресурсы направлялись туда, где они нужнее всего: студентам, родителям и учителям», — заявила министр образования США Линда Макмэхон.

В день инаугурации президента США Дональда Трампа штат министерства составлял 4133 человека. После сегодняшних действий его численность составит около 2183 человек. В сокращение штата включено около 600 человек, которые в том числе приняли добровольные возможности увольнения и выход на пенсию за последние семь недель.

9 марта Трамп в интервью телеканалу Fox News назвал американское образование и министерство образования США худшими в мире. 6 марта сообщалось о плане Трампа упразднить минобразования США. При этом утверждается, что уже подготовленный проект указа требует от действующего министра образования Линды Макмэхон, назначенной на пост 4 марта, «принять все необходимые шаги для содействия закрытию» своего ведомства.