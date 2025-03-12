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Al Jazeera сообщил о восьми погибших за сутки в результате атак Израиля по Газе

Al Jazeera: за сутки восемь человек погибли в результате атак Израиля по Газе
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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По меньшей мере восемь человек погибли в результате израильских атак по территории сектора Газа за последние сутки. Об этом 11 марта сообщил телеканал Al Jazeera.

«За последние 24 часа израильские военные совершили множество нарушений хрупкого перемирия в Газе, убив по меньшей мере восемь палестинцев в ходе отдельных атак», — говорится в материале телеканала.

Уточняется, что шесть человек погибли в районе коридора Нетзарим в результате атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме того, при нападении дрона погибла одна женщина в городе аш-Шаука. Также, по данным телеканала, в центральной части Газы одну женщину обнаружили с пулевыми ранениями.

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Газета The Jerusalem Post 3 марта сообщила о том, что израильская армия может вновь начать военные действия в секторе Газа через полторы недели, если палестинское движение ХАМАС не согласится перейти ко второму этапу соглашения о прекращении огня c освобождением всех заложников. Тогда же Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по территории палестинского анклава, позднее за ним последовал еще один.

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