Советник Трампа сообщил о приостановке повышения до 50% пошлин для Канады
Президент США Дональд Трамп не планирует повышать 12 марта пошлины на импорт канадской стали и алюминия до 50%. Об этом 11 марта сообщил старший советник американского лидера по торговле и производству Питер Наварро.
«Верно», — ответил он на вопрос о переносе повышения в беседе с телеканалом CNBC.
Советник добавил, что министр торговли США Говард Латник «проделал прекрасную работу», ведя переговоры с премьер-министром Онтарио Дагом Фордом о приостановке введения 25-процентной надбавки на электроэнергию.
Накануне Трамп поручил Латнику повысить импортные пошлины на канадские сталь и алюминий до 50%. Американский лидер отметил, что такое решение стало ответом на 25-процентное повышение цен на электричество, которое ввела канадская провинция Онтарио для трех американских штатов. В этот же день после переговоров с министром торговли США премьер-министр Онтарио Даг Форд сообщил о приостановке надбавки.