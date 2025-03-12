В Приморском крае узнали обстоятельства нападения тигра на лесничего
Участковый лесничий и его помощник находились в лесу далеко от населенных пунктов в Красноармейском районе Приморского края во время нападения тигра. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе регионального министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов.
«Участковый лесничий с помощником находились в лесу далеко от населенных пунктов, когда тигр подкрался и напал на одного из мужчин сзади», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что погибший 1969 года рождения работал в лесном хозяйстве с 1996 года. Причины нападения выясняются, а хищника ищут с применением специальных средств.
11 марта в Красноармейском районе Приморского края крупный хищник напал на находившегося в тайге местного лесничего.