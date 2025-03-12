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В Госдуме заявили о недопустимости обмана России в переговорах по Украине

Депутат Шеремет: Россия не допустит, чтобы ее обманули в переговорах по Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Россия хочет урегулировать украинский конфликт, однако не позволит обмануть себя в процессе переговоров. Об этом 11 марта заявил депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Россия не заинтересована в продолжении спровоцированного Западом кровавого конфликта, но и не позволит водить себя за нос», — отметил он в беседе с ТАСС.

Шеремет подчеркнул, что непосредственно перед началом обсуждения мирного соглашения Киев совершил массированную атаку беспилотников на российские города.

«Эта массированная террористическая воздушная атака и сами переговоры смотрятся как звенья одной цепи в попытке шантажировать и запугивать нашу страну», — уточнил он.

По словам депутата, Россия относится к переговорам по прекращению огня на Украине как к продолжительному процессу в достижении устойчивого, а не краткосрочного мира. Шеремет добавил, что Москва всегда действовала последовательно, поэтому «шантаж и запугивание абсолютно бессмысленны».

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Президент США Дональд Трамп 11 марта сообщил, что намерен получить согласие российского лидера Владимира Путина на прекращение огня на территории Украины. Он подчеркнул, что собирается провести разговор с президентом РФ на этой неделе. По словам Трампа, представители стран также встретятся для обсуждения украинского конфликта в течение нескольких суток. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, допустила возможность контактов между Россией и США в ближайшие дни.

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