Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове

На Украине в Киеве и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом 12 марта сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны звуки взрывов. <…> В Харькове прогремел взрыв», — говорится в сообщениях в Telegram-канале.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Тернопольской областях.

В Минобороны России данную информацию не комментировали.

В этот же день сообщалось о том, что на Украине в Днепропетровске (украинское название города с 2016 года — Днепр) и Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.