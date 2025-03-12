Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили командный пункт ВСУ в зоне СВО
Расчет 130-миллиметровой пушки М-46 группировки войск «Центр» в ходе выполнения боевой задачи уничтожил замаскированный командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на александро-калиновском направлении зоны специальной военной операции (СВО). Об этом 12 марта сообщили в Минобороны РФ.
Получив разведданные с координатами целей, артиллеристы оперативно подготовили орудие к бою, навели его на цель и приступили к выполнению боевой задачи. Огонь велся с закрытой огневой позиции (ЗОП) на дальности более 15 км. Артиллеристы произвели серию залпов 130-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами, в результате которых уничтожили выявленную вражескую цель.
В ведомстве уточнили, что данные о местоположении точки противника были получены и переданы артиллеристам операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разведывательного подразделения группировки.
«Основной сложностью сейчас является метео. Оно меняется постоянно. Срок действия метео — один час: если не меняется температура, то может измениться давление или скорость ветра», — рассказал командир отделения сержант Максим Сапрыкин.
Накануне сообщалось о том, что на ореховском направлении расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск «Центр» уничтожил группу пехоты ВСУ, которая укрывалась в укрепленном блиндаже.