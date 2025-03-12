Le Figaro узнала о призыве Макрона создать план гарантий безопасности для Киева
На фоне переговоров представителей Украины и США в Саудовской Аравии президент Франции Эммануэль Макрон призвал глав генеральных штабов стран Евросоюза и еще ряда государств приступить к разработке плана по предоставлению Киеву гарантий безопасности. Об этом 11 марта сообщила газета Le Figaro.
«На фоне ускорения мирных переговоров Макрон уточнил, что сегодня необходимо перейти от концепции к плану, чтобы определить надежные гарантии безопасности, чтобы на Украине был возможен прочный и продолжительный мир», — говорится в публикации.
Кроме того, в соцсети X (бывш. Twitter) Макрон поприветствовал согласие Украины принять предложение США о 30-дневном прекращении огня. По его словам, Париж и его партнеры привержены цели заключить прочный и долгосрочный мир.
В Белом доме назвали встречу делегаций Киева и Вашингтона продуктивной. Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду на получение согласия от президента России Владимира Путина на прекращение огня на Украине. Он отметил, что планирует провести разговор с российским лидером на этой неделе.