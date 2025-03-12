Политолог назвал приостановку поставок вооружения Киеву давлением со стороны США

Политолог, подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен в беседе с «Известиями» заявил, что приостановка США поставок вооружения на Украину является инструментом давления.

«Ну, я думаю, что есть давление со стороны Соединенных Штатов с паузой в поставках оружия и разведки», — отметил он.

По мнению эксперта, такое решение США сомнительно. Он предположил, что американская сторона, вероятно, имеет некоторые проблемы с вооружением, что могло стать причиной задержек помощи киевском режиму.

Кроме того, Расмуссен обратил внимание на то, что Россия стремится к долгосрочному и полному урегулированию конфликта на Украине. При этом эксперт уточнил, что не имеет информации о контактах между представителями США и РФ.

Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц 11 марта по итогам переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии сообщил о том, что пауза в передаче помощи Украине со стороны США снята. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт в свою очередь назвала встречу делегаций продуктивной и охарактеризовали новости из Джидды как положительные. Тогда же сообщалось о том, что Украина во время переговоров с США в городе Джидда в Саудовской Аравии выразила готовность к прекращению огня на 30 дней.