Специалисты МФТИ в ходе исследования выяснили, что одновременное применение двух видов молекул, содержащих токсины синегнойной палочки, способно адресно бороться с клетками опухолей молочной железы, желудка и некоторых других органов. Их можно использовать как средство борьбы с теми видами рака, маркерами которых считаются изменения экспрессии белков HER2 и EpCAM.

Найденные учеными соединения воздействуют на больные клетки и не повреждают здоровые. Благодаря этому можно будет разработать на их основе новые препараты от злокачественных новообразований и стратегии комбинированной таргетной терапии.

«В большинстве исследований сейчас для распознавания и адресного воздействия на раковые клетки применяют аналогичные полноразмерные антитела. Они хорошо работают, но их очень сложно производить. Мы взяли их упрощенную версию, более мелкие молекулы DARP_9.29-LoPE и DARP_EC1-LoPE. И оказалось, что они работают не хуже и не менее специфичны против раковых клеток», — объяснила младший научный сотрудник МФТИ Анастасия Обозина.

По словам эксперта, комбинированные стратегии борьбы с раком активно разрабатывают сейчас во всем мире. Предложенный подход может быть очень эффективным, однако для более точных оценок необходимы дальнейшие исследования.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Раковой случай: токсины синегнойной палочки адресно уничтожат больные клетки