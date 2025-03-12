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Роскомнадзор назвал условия работы зарубежных IT-компаний в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Роскомнадзор назвал условия работы зарубежных IT-компаний при появлении у них желания вернуться в РФ.

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«Для работы в России иностранные IT-компании должны неукоснительно соблюдать требования российского законодательства», — заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что речь идет о требованиях законов «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории РФ», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О персональных данных» и «О связи».

Именно этими документами устанавливаются требования к иностранным IT-компаниям, пояснил руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Ключевые из них — открыть уполномоченные представительства на территории России, разместить на официальном сайте форму обратной связи для российских пользователей, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и установить на своем сайте счетчик посещаемости.

Кроме того, по словам эксперта, необходимо организовать хранение баз данных, а также выполнять требования по удалению противоправного контента. Шицле добавил, что эти условия распространяются на компании с аудиторией свыше 500 тыс. пользователей.

Депутат Госдумы Антон Немкин также подчеркнул, что законодательные меры направлены на защиту цифрового суверенитета, повышение прозрачности работы иностранных компаний и обеспечение безопасности данных российских пользователей.

При этом вопрос возможного возвращения зарубежных IT-гигантов остается открытым, поскольку ни один из них еще не заявил о таком желании, даже несмотря на потепление политических отношений между Россией и США.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

IT к консенсусу: Роскомнадзор назвал условия работы зарубежных гигантов в РФ

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