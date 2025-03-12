Подснежники массово расцветают в Москве
В Москве начали массово распускаться подснежники. Об этом во вторник, 11 марта, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в Telegram-канале.
Цветы зафиксировали в местах с наиболее устойчивым снежным покровом — в городских лесах «Измайлово» и «Битцевский лес», сообщает агентство городских новостей «Москва».
Горожане с января замечали единичные случаи цветения подснежников вблизи искусственных источников тепла. Теперь солнце достаточно прогрело землю и запустило процесс оживления флоры.
6 марта юрист Анастасия Билялова в беседе с «Москвой 24» предупредила, что за сбор, продажу и покупку подснежников можно получить крупный штраф — для физлиц он составляет от 2,5 до 5 тыс. рублей, для должностных — от 15 до 20 тыс. В случае с юрлицами речь идет о сумме от 500 тыс. до 1 млн рублей, пишет RT.
3 февраля 360.ru писал, что подснежники расцвели в подмосковной Дубне. Некоторые виды подснежников занесены в Красную книгу. В России их сбор и продажа запрещены в соответствии федеральным законом «Об охране окружающей среды».
20 января сообщалось, что первые подснежники расцвели под открытым небом в столице в ботаническом саду Московского государственного университета «Аптекарский огород», пишет НСН.