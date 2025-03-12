Трамп указал на нежелание США тратить миллиарды долларов на поддержку Украины

Власти США больше не желают тратить миллиарды долларов на оказание военной и другой помощи Украине. Об этом 11 марта в ходе разговора с журналистами Белого дома заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Мы не хотим раздавать миллиарды, сотни миллиардов долларов. Мы уже потратили [на Украину] $350 млрд», — подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, Вашингтон стремится к прекращению боевых действий на Украине в том числе потому, что конфликт уносит жизни.

Также Трамп отметил, что он бы не допустил этого конфликта, если бы был президентом США в предыдущие четыре года. Помимо этого, он выразил надежду на полное прекращение огня на Украине в ближайшие дни.

«Знаю, что у нас завтра с Россией крупная встреча. И, будем надеяться, последуют отличные [дальнейшие] разговоры», — отметил он.

Трамп выразил надежду на получение согласия от президента России Владимира Путина на прекращение огня на Украине. Он отметил, что планирует провести разговор с российским лидером на этой неделе. Президент США также добавил, что представители стран встретятся по украинскому вопросу 11 или 12 марта. По его словам, если Вашингтону не удастся убедить Москву пойти на прекращение огня, то конфликт на Украине продолжится. Американский госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что Вашингтон надеется на положительный ответ от Москвы.