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Сервисы назвали самые популярные направления для летнего отдыха с детьми

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Семьи с детьми летом этого года в основном планируют отдыхать внутри страны, на российские направления приходится до 75% бронирований туров и авиабилетов, рассказали «Известиям» в сервисах.

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Заявки на туры с детьми составляют почти 63,5% от общего количества заявок на лето, сообщили в «Слетать.ру». При этом уровень спроса на путешествия с детьми с заездами с начала июня по конец августа на 16,8% уступает аналогичным показателям прошлого года.

На путешествия летом с детьми внутри страны приходится 62,6% заявок на туры. Самые популярные внутренние направления: Краснодарский край, Крым, Калининградская область, Московская область и Республика Дагестан.

На другие страны приходится лишь 24,7% бронирований авиабилетов пассажиров с детьми, добавила руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

«Среди самых популярных оказались Турция, Китай, Азербайджан, Таиланд и Армения. По сравнению с летом 2024-го в три раза вырос интерес к поездкам в Китай и Таиланд, а также в два раза увеличился спрос на путешествия с детьми в Армению», — отметила она.

Кроме того, как добавили в «Слетать.ру», растет число бронирований туров для отдыха с детьми на Мальдивах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Семейные цены: в России упал спрос на летний отдых с детьми

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