Для туроператоров могут ввести оборотные штрафы

Для туроператоров предлагают ввести штрафы в КоАП за то, что они не вносят информацию о проданных россиянам путевках в единую информационную электронную систему, которая функционировала в тестовом режиме с 1 сентября 2022 года по 1 марта 2023-го, в дальнейшем правила передачи сведений вводились поэтапно.

Как выяснили «Известия», с таким предложением на имя премьер-министра Михаила Мишустина обратился глава Общественной потребительской инициативы, руководитель Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. Он отметил, что если компании совершают нарушение впервые, то сумма финансового наказания должна быть равноценна стоимости путевки. Во второй раз штраф предлагается сделать оборотным — в размере 1–3% выручки от реализации турпродуктов в предшествующем году. Если эти меры не будут эффективными, а компания трижды допустит такое нарушение, то, по словам Павлова, ее нужно исключать из реестра туроператоров или турагентов (с запретом осуществлять эту деятельность).

В документе, с которым ознакомилась редакция, общественник сообщает, что запрет на реализацию турпродукта без передачи сведений в единую информационную систему электронных путевок (ЕИС ЭП) действует в сфере выездного туризма с 15 ноября 2023 года, в сфере въездного и внутреннего — с 1 сентября 2024 года. Целью его создания было обеспечение потребителей и контролирующих органов (Минэкономразвития, Роспотребнадзора и других) достоверной информацией о туроператорах, турагентах и маршрутах путешествия. Сегодня это дает возможность россиянам самостоятельно проверять информацию о путевке, в том числе о ее легальности.

Однако, как отмечает в своем обращении Павлов, это не всегда возможно, так как к началу действия запрета на реализацию туров за рубеж без электронной путевки регистрацию в ЕИС ЭП прошли только 40% компаний.

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Улетай и проверяй: для туроператоров предлагают ввести оборотные штрафы за нарушения