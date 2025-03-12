В Москве отремонтировали более 15 домов с французскими балконами
В Москве за 10 лет обновили 17 домов с французскими балконами. Об этом во вторник, 11 марта, сообщила пресс-служба столичной мэрии.
Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали здания, обновив их внешний вид и декоративные элементы.
У балконов в таких домах нет отдельных площадок, вместо них с наружной стороны фасада там установлены ограждения, пишет RT.
Так, в 2023 году был проведен ремонт в доме графа В.С. Татищева на Пятницкой улице в Замоскворечье, построенном в 1913 году по проекту архитектора Густава Гельриха. Также ремонт провели в десятиэтажном многоквартирном дом в стиле неоклассики 1958 года постройки на Люсиновской улице, отмечает «Москва 24».
В 2025 году планируется завершение реконструкции дома А.Н. Монигетти в Фурманном переулке Басманного района. Здание было построено в 1917 году в стиле модерн по проекту архитектора Николая Матвеева, сообщает агентство городских новостей «Москва».