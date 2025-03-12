Посол РФ рассказал о снижении активности сторонников Украины в Албании
Несмотря на всплеск русофобии в Албании после начала спецоперации, сейчас наблюдается снижение активности тех, кто ранее выступал на стороне Украины. Об этом «Известиям» рассказал посол России в стране Алексей Зайцев.
«По случаю третьей годовщины СВО в центре Тираны был организован немногочисленный митинг в поддержку Украины. В парламенте Албании состоялся показ пропагандистского фильма. В очередной раз прозвучали антироссийские заявления местных чиновников, требовавших «справедливого мира» для Украины. Все эти мероприятия были «подсвечены» в албанских СМИ», — отметил Зайцев.
Посол подчеркнул, что рядовые граждане страны сдержанно относятся к политизированным акциям, организуемым украинским диппредставительством, и не проявляют к ним повышенного интереса.
«Местное население настроено к нам дружелюбно и уважительно. Здесь до сих пор с благодарностью вспоминают о большом вкладе СССР в социально-экономическое, научное и культурное развитие Албании в послевоенные годы, о годах нашей самой тесной дружбы и сотрудничества», — добавил он.
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