В Царицыно реорганизуют участок бывшей промзоны
Участок бывшей промзоны в Царицыно в Москве реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом во вторник, 11 марта, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Строительство будет вестись на территории бывшей промзоны «Котляково». Там возведут современное пространство с жильем, общественными и социальными объектами, отмечает «Москва 24». Всего здесь планируется построить 210,5 тыс. кв. м различной недвижимости, сообщает агентство городских новостей «Москва».
На первых этажах разместят магазины, кафе, сервисные мастерские и прочие предприятия малого бизнеса. Благодаря этому будет создано 12 тыс. рабочих мест, уточняет НСН.
Преобразовывать будут участок площадью 10,31 га, из которых 8,07 га реорганизуют по программе КРТ. Располагается он на пересечении улицы Деловая и Кавказского бульвара в шаговой доступности от станции «Чертаново» павелецкого направления МЖД, отмечает RT.
23 февраля Ефимов сообщил, что семь бывших промзон реорганизуют по программе КРТ на юго-востоке Москвы. Их реализация даст городу около 47 тыс. рабочих мест, пишет 360.ru.