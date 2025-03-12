В России предлагают запретить вывоз пищевых отходов на свалки вблизи аэропортов

В России нашли эффективный способ борьбы с большим скоплением птиц около аэропортов, что в перспективе может повысить безопасность полетов. Об этом «Известиям» рассказали в Российском экологическом операторе (РЭО).

Компания предлагает запретить направление пищевых остатков на полигоны, которые расположены в радиусе 15 км от воздушных гаваней. Это так называемая шестая подзона, именно здесь запрещены свалки, которые способствуют массовому скоплению птиц, сказано в Воздушном кодексе. Новый подход лишит пернатых питания, а значит, резко снизит их число на таких чувствительных территориях.

Такую инициативу РЭО уже направил в Минприроды. В министерстве уже рассматривают предложение. На практике речь идет о поправках к постановлению правительства «О единых требованиях к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов».

Если твердые коммунальные отходы (ТКО) не прошли обработку, органику не отделили от других фракций, то такие отходы не будут включать в схемы потоков движения мусора на полигоны, пояснил гендиректор РЭО Денис Буцаев. По его словам, изменения планируют внести к 2030 году, когда в РФ начнут сортировать 100% мусора по фракциям.

Буцаев добавил, что РЭО установил, что ключевым фактором массового скопления птиц является захоронение на объектах ТКО органических отходов, поэтому эксперты пришли к выводу, что будет рационально запретить направление на эти территории отходов без их предварительной сортировки. Органику нужно отделять и компостировать в специально отведенных на это местах.

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Утильные штучки: вывоз пищевых отходов на свалки вблизи аэропортов предлагают запретить