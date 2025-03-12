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Психолог дала советы по адаптации ребенка к детскому саду

Психолог Чхиквишвили: важно позволять ребенку дома выплескивать напряжение
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Психолог и консультант по сну Татьяна Чхиквишвили рассказала, как помочь ребенку адаптироваться к детскому саду.

В беседе с агентством RuNews24.Ru во вторник, 11 марта, специалист отметила, что привыкание ребенка к детскому саду дает серьезную нагрузку на его нервную систему. По ее словам, важно, чтобы по вечерам ребенок имел возможность выплескивать напряжение в безопасной обстановке.

«Капризы и слезы — это нормальная реакция. Не нужно обижаться или ругать его. Ребенок нуждается в поддержке и понимании», — объяснила психолог.

Идеальным вариантов, по словам специалиста, станет постепенное введение ребенка в режим детского сада. Так, его стоит водить в сад на прогулку, где он сможет играть с другими детьми, также можно оставить его в саду на обеде. Постепенно время его пребывания в саду можно увеличивать.

Также важно наладить режим ребенка, чтобы он соответствовал режиму детского сада. Поддерживать его необходимо и в выходные дни, чтобы ребенок привык к стабильности. По ее словам, важно создать комфортные условия для отдыха и восстановления сил малыша, отмечает 360.ru. Постепенно он привыкнет к садику и станет более спокойным, пишет RT.

Психолог также призвала сократить эмоциональную нагрузку на ребенка на период адаптации к детскому саду. Также важно рассказывать ему, что с ним будет происходить в садике, и напоминать, что за ним вернутся.

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В августе прошлого года детский психолог Юлия Лебедева при подготовке ребенка к детсаду рекомендовала показать территорию, а также пообщаться с будущими воспитателями. Она также обратила внимание на необходимость придерживаться определенного режима дня дома, чтобы у детей было ощущение стабильности, сообщает сайт kp.ru.

Ранее психолог Анастасия Екушевская посоветовала начинать подготовку ребенка к школе в пять лет. По ее словам, в этом возрасте дошколята уже могут анализировать информацию и заниматься системно, к тому же за два года можно подготовиться не спеша, отмечает НСН.

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